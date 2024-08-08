أسماء - مدعوون لشغل وظائف حكومية

الوكيل الإخباري- دعت هيئة تنظيم النقل البري وبلدية الشونة الوسطى أشخاصًا لغايات إجراء المقابلة الشخصية للتعيين.
وأكدت الدوائر الحكومية أن جميع من يتخلف عن الموعد المرفق أدناه يعتبر مستنكفًا.
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