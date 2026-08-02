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إعلان تعبئة وظائف شاغرة لوظيفة معلم لبرنامج BTEC

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الأحد، 02-08-2026 11:25 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة التربية والتعليم فتح باب التقديم لإشغال وظائف شاغرة لوظيفة معلم لبرنامج BTEC للعام الدراسي 2026/2027، داعية الراغبين بالتقدم إلى الاطلاع على الشواغر المتاحة، والشروط العامة، والوثائق المطلوبة، والملاحظات الخاصة بالإعلان عبر الرابط الإلكتروني:اضافة اعلان


https://academy.moe.gov.jo/jobs2

وأوضحت الوزارة أن التقديم يبدأ صباح الأحد 9 آب 2026، ويستمر حتى نهاية يوم الاثنين 17 آب 2026.

وبيّنت أنه سيتم إعلان نتائج الفرز والاستعلام عن حالة الطلب (مطابق أو غير مطابق) عبر الرابط:

https://applyjobs.spac.gov.jo/objections

وأكدت الوزارة أن إشعارًا إلكترونيًا سيصل إلى جميع المتقدمين يؤكد استلام طلباتهم، مشددة على أنه لا يجوز التقدم إلا لوظيفة واحدة فقط ضمن هذا الإعلان.
 
 


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