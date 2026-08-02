إعلان تعبئة وظائف شاغرة لوظيفة معلم لبرنامج BTEC

https://academy.moe.gov.jo/jobs2
وأوضحت الوزارة أن التقديم يبدأ صباح الأحد 9 آب 2026، ويستمر حتى نهاية يوم الاثنين 17 آب 2026.
وبيّنت أنه سيتم إعلان نتائج الفرز والاستعلام عن حالة الطلب (مطابق أو غير مطابق) عبر الرابط:
https://applyjobs.spac.gov.jo/objections
وأكدت الوزارة أن إشعارًا إلكترونيًا سيصل إلى جميع المتقدمين يؤكد استلام طلباتهم، مشددة على أنه لا يجوز التقدم إلا لوظيفة واحدة فقط ضمن هذا الإعلان.
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