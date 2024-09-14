إعلان توظيف صادر عن دائرة الجمارك - رابط

وأفادت الدائرة أنه على الراغبين وممن تنطبق عليهم شروط اشغال هذه الوظائف التقدم بطلب التوظيف الالكتروني من خلال الرابط (jobs.customs.gov.jo/jobs/advst_career.aspx)، وذلك ابتداءً من صباح اليوم السبت الموافق 14/09/2024 ولغاية نهاية يوم الخميس الموافق 19/09/2024.
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