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إعلان توظيف صادر عن دائرة الجمارك - رابط

دائرة الجمارك
دائرة الجمارك
السبت، 14-09-2024 08:38 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت دائرة الجمارك عن حاجتها لملء الوظائف الشاغرة لديها من حملة شهادة الدبلوم الشامل من الذكور، والمبينة تفصيلاتها وشروط اشغالها أدناه.

وأفادت الدائرة أنه على الراغبين وممن تنطبق عليهم شروط اشغال هذه الوظائف التقدم بطلب التوظيف الالكتروني من خلال الرابط  (jobs.customs.gov.jo/jobs/advst_career.aspx)، وذلك ابتداءً من صباح اليوم السبت الموافق 14/09/2024 ولغاية نهاية يوم الخميس الموافق 19/09/2024.

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وتاليا التفاصيل:

 


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