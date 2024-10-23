الجمارك تدعو مرشحين لامتحان تنافسي - أسماء

الوكيل الإخباري- تدعو دائرة الجمارك السادة المذكورة أسماؤهم في الكشف المرفق والذين انطبقت

عليهم الشروط من حملة شهادة الدبلوم الشامل التواجد في مبنى جامعة البلقاء التطبيقية

كلية الهندسة التكنولوجية (البوليتكنك-مبنى10) الكائن في شارع أوتوستراد عمان – الزرقاء مقابل شركة البيبسي لحضور الامتحان التنافسي الالكتروني وذلك يوم الاحد الموافق 27/10/2024 الساعة العاشرة صباحاً.



ملاحظات هامة:



1. ضرورة الالتزام بالحضور قبل نصف ساعة من الموعد المحدد على الأقل.



2. احضار البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية.



3. احضار قـلم حبــر جـاف وآلة حاسبة.



4. يمنع ادخال الهاتف الخلوي والساعة الذكية او أي وسائل اتصال الى قاعة الامتحان.



5. كل من يتخلف عن حضور الامتحان يعتبر مستنكفاً.

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