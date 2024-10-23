 
الأربعاء 2024-10-23 03:27 م
 

الجمارك تدعو مرشحين لامتحان تنافسي - أسماء

دائرة الجمارك
دائرة الجمارك
الأربعاء، 23-10-2024 02:57 م

الوكيل الإخباري-   تدعو دائرة الجمارك السادة المذكورة أسماؤهم في الكشف المرفق والذين انطبقت
عليهم الشروط من حملة شهادة الدبلوم الشامل التواجد في مبنى جامعة البلقاء التطبيقية
كلية الهندسة التكنولوجية (البوليتكنك-مبنى10) الكائن في شارع أوتوستراد عمان – الزرقاء مقابل شركة البيبسي لحضور الامتحان التنافسي الالكتروني وذلك يوم الاحد الموافق 27/10/2024 الساعة العاشرة صباحاً.

ملاحظات هامة:

1.     ضرورة الالتزام بالحضور قبل نصف ساعة من الموعد المحدد على الأقل.

2.     احضار البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية.

3.     احضار قـلم حبــر جـاف وآلة حاسبة.

4.     يمنع ادخال الهاتف الخلوي والساعة الذكية او أي وسائل اتصال الى قاعة الامتحان.

5.     كل من يتخلف عن حضور الامتحان يعتبر مستنكفاً.

اضافة اعلان

 


Image1_10202423144944782991694.jpg 

 
gnews

أحدث الأخبار

الحدود الإسرائيلية المصرية

عربي ودولي تحركات إسرائيلية قرب حدود مصر

تعبيرية

عربي ودولي فرنسا بصدد إرسال 3 من أصل 26 مقاتلة "ميراج 2000-5" إلى أوكرانيا

لا عت

أخبار الشركات سامسونج تحتفل بالذكرى السنوية الخامسة والخمسين بخصومات حملة "أسبوع سامسونج" في الأردن

تعبيرية

فلسطين مناشدات من غزة لإرسال أكفان لمستشفيات شمال القطاع

تعبيرية

خاص بالوكيل ترجيح تثبيت أسعار المحروقات في الأردن الشهر المقبل

محطة محروقات

اقتصاد محلي الطاقة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا

ارشيفية

فلسطين مستوطنون يهدمون 15 منزلا شرقي مدينة الخليل ويستولون على محتوياتها

جانب من المعارك

عربي ودولي الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدتين جديدتين في دونيتسك خلال آخر 24 ساعة



 


الأكثر مشاهدة