 
الخميس 2024-08-08 10:04 ص
 
 

عشرات المدعوين للتعيين في وزارة الصحة - أسماء

مبنى وزارة الصحة
مبنى وزارة الصحة




 

الخميس، 08-08-2024 08:29 ص

الوكيل الإخباري - دعت وزارة الصحة التالية أسماؤهم لغايات إجراء المقابلة الشخصية للتعيين في الوزارة.


وأكدت الوزارة على ضرورة الحضور قبل نصف ساعة من موعد المقابلة المحدد أدناه، وجميع من يتخلف عن الموعد المحدد يعتبر مستنكفًا.

 

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