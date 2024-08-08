عشرات المدعوين للتعيين في وزارة الصحة - أسماء

الوكيل الإخباري - دعت وزارة الصحة التالية أسماؤهم لغايات إجراء المقابلة الشخصية للتعيين في الوزارة.
وأكدت الوزارة على ضرورة الحضور قبل نصف ساعة من موعد المقابلة المحدد أدناه، وجميع من يتخلف عن الموعد المحدد يعتبر مستنكفًا.
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