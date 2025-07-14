مدعوون للامتحان التنافسي في وزارة التربية - أسماء

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وبينت وزارة التربية والتعليم انه ينعقد الاختبار في مركز تقييم الكفايات، في مبنى هيئة الخدمة والإدارة العامة، الكائن في العاصمة عمَّان - طبربور- شارع الأقصى.
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