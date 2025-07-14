مدعوون للامتحان التنافسي في وزارة التربية - أسماء

الوكيل الإخباري- دعت وزارة التربية والتعليم المرشحين من المتقدمين عبر نظام الاستقطاب الخارجي للإعلان المفتوح المنشور خلال الفترة ( 20 - 28 )/ 4/ 2025، ووفقًا لتعليمات استقطاب وتعيين الموظفيين في القطاع العام لسنة 2024 من خلال الإعلان المفتوح، للتقدم للاختبار التنافسي الالكتروني لغايات الابتعاث لبرنامج الدبلوم العالي لإعداد المعلمين للعام الدراسي (2025-2026) المنتهي بالتعيين لإشغال وظيفة معلم/ معلمة.



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وبينت وزارة التربية والتعليم انه ينعقد الاختبار في مركز تقييم الكفايات، في مبنى هيئة الخدمة والإدارة العامة، الكائن في العاصمة عمَّان - طبربور- شارع الأقصى.