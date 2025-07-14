الإثنين 2025-07-14 06:58 ص
 

مدعوون للامتحان التنافسي في وزارة التربية - أسماء

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الإثنين، 14-07-2025 06:52 ص

الوكيل الإخباري-   دعت وزارة التربية والتعليم المرشحين من المتقدمين عبر نظام الاستقطاب الخارجي للإعلان المفتوح المنشور خلال الفترة ( 20 - 28 )/ 4/ 2025، ووفقًا لتعليمات استقطاب وتعيين الموظفيين في القطاع العام لسنة 2024 من خلال الإعلان المفتوح، للتقدم للاختبار التنافسي الالكتروني لغايات الابتعاث لبرنامج الدبلوم العالي لإعداد المعلمين للعام الدراسي (2025-2026) المنتهي بالتعيين لإشغال وظيفة معلم/ معلمة.

الاستعلام عن الاسم ووقت الجلسة واسم القاعة ( انقر هنا)

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وبينت وزارة التربية والتعليم انه ينعقد الاختبار في مركز تقييم الكفايات، في مبنى هيئة الخدمة والإدارة العامة، الكائن في العاصمة عمَّان - طبربور- شارع الأقصى.

 

للإطلاع على الكفايات التربوية المطلوبة للوظائف التعليمية (انقر هنا)

 
 
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