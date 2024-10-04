مدعوون لوظيفة إمام في وزارة الأوقاف (أسماء)

الوكيل الإخباري-دعت وزارة الأوقاف المرشحين التالية اسماؤهم لغايات اجراء المقابلة الشخصية لوظيفة إمام .

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وأكدت الوزارة على جميع المرشحين ضرورة التواجد في مبنى الوزارة الكائن في عمان/جبل الحسين/شارع الرازي/وحدة خدمة الجمهور، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الحادية عشرة، حسب المواعيد المبينة، مع ضرورة اصطحاب بطاقة الأحوال المدنية سارية المفعول.



كما أكدت أن كل من يتخلف عن الموعد المحدد أدناه يعتبر مستنكفاً.



الثلاثاء 2024/10/8

العاصمه|قصبه عمان|

احمد خليل محمد صالح

احمد عبد العزيز اديب ابو سنينه

حسن حسين حسن الجونه

حمزه احمد عبد الرحمن السعود

راتب محمد محمد راتب العامرى

زيد محمود محمد ابو عامريه

طارق عبد المنعم محمد خلف

عبد الرحمن اشرف محمد خليل الهشلمون

عبد الرحمن علي محمد ذويب

عبد الله خضر ابراهيم ابو شريخ

عبد الله عطيه مسلم الشاعر

عصام احمد غالب عبد السعود

فراس نائل عبد القادر خريسات

قيس مروان ابراهيم صالح

محمد جميل داود العورتاني

محمد رائد محمد الخالدي

محمد عبد الله عبد القادر ادغيش

محمد يوسف حسين يونس

محمود سالم مسلم التلاحمه

محمود عبد الرزاق حسين النبابته

محمود عماد محمد الحساسنه

همام خالد عبد الرحمن عرب

العاصمه|وادي السير|

شادي محمد حسام نظمي مسوده

عبد الرحمن زهير رشدى شحاده

محمد عمر محمود حسنين

محمد هاشم حسن النوايسه



الاربعاء 2024/10/9

العاصمه|ماركا|

ابراهيم خلف اسماعيل شخور

احمد حسن محمد اصلان

احمد عبد الرحيم محمد امين دوايه

احمد فريد مازن الجيوسي

اسامه عبد الحافظ حسن بني عبد الغني

اسامه عبد العزيز حسن خضراوى

البراء محمود محمد الكفري

انس احمد مصلح البحيصي

باسل محمد صالح عميره

بهاء الدين زياد خليل الدغامين

راني غالب يوسف بركات

سيف نزار عبد اللطيف السعيد

عبد الرحمن جهاد جبرين الفضيلات

عبدالرحمن هاني عبد اللطيف الحسن

عكرمه احمد مصطفى السميك

عمار صبحي مصطفى الزيات

عمر علي نوح معابده

عمر محمد اسماعيل ابو حسن

فارس عاطف ابراهيم الدراوشه

محمد نعمان صبح شاهين

وجدي محمود حسين ابو زيد

العاصمه|القويسمه|

عثمان سليمان عبد الله ابو يحيى

علي عبد الحكيم حسن حسن

العاصمه|سحاب|

صالح غازى صالح العقاربه

عايد خالد عايد ابو عواد

الباديه الوسطى|الجيزة|

نور الدين مسمح خلف السلايطه

الباديه الوسطى|الموقر|

مخلد علي جويعد الدهام