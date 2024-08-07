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وزارة العمل تعلن عن شواغر للمعلمين- تفاصيل

تعبيرية
تعبيرية




 

الأربعاء، 07-08-2024 10:37 ص

الوكيل الإخباري-  أعلنت وزارة العمل/ مديرية عمل جرش بالتنسيق مع إحدى المدارس الخاصة عن توفر فرص عمل.


وقالت الوزارة في منشور عبر "فيسبوك" ان على الراغبين بالتقديم مراجعة مديرية عمل جرش/قسم التشغيل وسيتم إستقبال الطلبات اعتبارا من اليوم وحتى الاثنين القادم.

 

1- لغة عربية عدد (1) (ذكور). 
2- لغة إنجليزية عدد (2) (إناث).
3- معلم صف عدد (2) إناث.

الشروط المطلوبة: 
1- لديه معرفه في كيفية التعامل مع الطلاب.
2- لديه معرفه باستخدام أساليب التدريس. 
3- لديه معرفه باستخدام الوسائل التكنولوجية. 

الوثائق المطلوبة :
1- صورة عن الهوية الشخصية.
2- صورة عن المؤهل العلمي .
3- شهادة خبره. 

gnews

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