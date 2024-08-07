وزارة العمل تعلن عن شواغر للمعلمين- تفاصيل

وقالت الوزارة في منشور عبر "فيسبوك" ان على الراغبين بالتقديم مراجعة مديرية عمل جرش/قسم التشغيل وسيتم إستقبال الطلبات اعتبارا من اليوم وحتى الاثنين القادم.
2- لغة إنجليزية عدد (2) (إناث).
3- معلم صف عدد (2) إناث.
1- لديه معرفه في كيفية التعامل مع الطلاب.
2- لديه معرفه باستخدام أساليب التدريس.
3- لديه معرفه باستخدام الوسائل التكنولوجية.
1- صورة عن الهوية الشخصية.
2- صورة عن المؤهل العلمي .
3- شهادة خبره.
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