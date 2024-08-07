وزارة العمل تعلن عن شواغر للمعلمين- تفاصيل

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة العمل/ مديرية عمل جرش بالتنسيق مع إحدى المدارس الخاصة عن توفر فرص عمل.





وقالت الوزارة في منشور عبر "فيسبوك" ان على الراغبين بالتقديم مراجعة مديرية عمل جرش/قسم التشغيل وسيتم إستقبال الطلبات اعتبارا من اليوم وحتى الاثنين القادم.

1- لغة عربية عدد (1) (ذكور).

2- لغة إنجليزية عدد (2) (إناث).

3- معلم صف عدد (2) إناث.

الشروط المطلوبة:

1- لديه معرفه في كيفية التعامل مع الطلاب.

2- لديه معرفه باستخدام أساليب التدريس.

3- لديه معرفه باستخدام الوسائل التكنولوجية.

