وزارة العمل تعلن عن وظيفة شاغرة- تفاصيل

لمزيد من المعلومات حول متطلبات الوظيفة يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي:
http://jccrom.org/opportunity/legel-advisor
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