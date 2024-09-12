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وزارة العمل تعلن عن وظيفة شاغرة- تفاصيل

اعلان توظيف
اعلان توظيف
الخميس، 12-09-2024 09:11 م
الوكيل الإخباري-   يعلن المركز الدولي لدراسة صيانة وترميم الممتلكات الثقافية (ICCROM) عن توفر شاغر بوظيفة "مستشار قانوني" للمركز، علما أن أخر موعد لقبول الطلبات سيكون بتاريخ 2024/9/18.اضافة اعلان


لمزيد من المعلومات حول متطلبات الوظيفة يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: 
http://jccrom.org/opportunity/legel-advisor
 
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