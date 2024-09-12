وزارة العمل تعلن عن وظيفة شاغرة- تفاصيل

09:11 م

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الوكيل الإخباري- يعلن المركز الدولي لدراسة صيانة وترميم الممتلكات الثقافية (ICCROM) عن توفر شاغر بوظيفة "مستشار قانوني" للمركز، علما أن أخر موعد لقبول الطلبات سيكون بتاريخ 2024/9/18. اضافة اعلان





لمزيد من المعلومات حول متطلبات الوظيفة يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي:

http://jccrom.org/opportunity/legel-advisor