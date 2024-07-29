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وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين في مؤسسات حكومية-أسماء

وظائف
وظائف
الإثنين، 29-07-2024 08:25 ص

 

الوكيل الاخباري-أعلنت عدداً من المؤسسات الحكومية، اليوم الاثنين، عن حاجتهم لتعبئة وظائف شاغرة.

 


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