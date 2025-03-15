آل أبوخلف ينعون المربية الفاضلة زكية محمد توفيق أبوخلف

وسيُصلى على جثمانها الطاهر اليوم السبت 15/3 بعد صلاة العصر في مسجد مقابر سحاب الإسلامية، قبل أن تُوارى الثرى في مثواها الأخير هناك.
أماكن ومواعيد تقبل العزاء:
🟢 للرجال:
يومي السبت والأحد من الساعة 8 مساءً وحتى 11 ليلًا.
المكان: قاعات مركز الكالوتي التنموي - الرابية.
خريطة الموقع: https://maps.app.goo.gl/kXssL8ppj1v6SK458?g_st=com.google.maps.preview.copy
🟣 للنساء:
في منزل د. رفعت (زوج شقيقة الفقيدة) - الرابية، شارع ميسلون 23.
خريطة الموقع: https://maps.app.goo.gl/kXssL8ppj1v6SK458?g_st=com.google.maps.preview.copy
إنا لله وإنا إليه راجعون
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