 
السبت 2025-03-15 01:57 م
 




            

        








    

        

        

            آل أبوخلف ينعون المربية الفاضلة زكية محمد توفيق أبوخلف
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                إنا لله وإنا إليه راجعون
            
                

                    إنا لله وإنا إليه راجعون
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        السبت، 15-03-2025
    
    
        12:48 م
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                 بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى آل أبوخلف وأقرباؤهم وأنسباؤهم فقيدتهم المغفور لها بإذن الله المربية الفاضلة زكية "محمد توفيق" إسحق أبوخلف، شقيقة كل من المرحوم إسحق، زكريا، عبد المحسن، ناصر، نجاح، إيمان، هويدا، سوزان، وميسون، ووالدة محمد الزرو.اضافة اعلان


وسيُصلى على جثمانها الطاهر اليوم السبت 15/3 بعد صلاة العصر في مسجد مقابر سحاب الإسلامية، قبل أن تُوارى الثرى في مثواها الأخير هناك.

أماكن ومواعيد تقبل العزاء:
🟢 للرجال:

يومي السبت والأحد من الساعة 8 مساءً وحتى 11 ليلًا.
المكان: قاعات مركز الكالوتي التنموي - الرابية.
خريطة الموقع: https://maps.app.goo.gl/kXssL8ppj1v6SK458?g_st=com.google.maps.preview.copy


🟣 للنساء:
في منزل د. رفعت (زوج شقيقة الفقيدة) - الرابية، شارع ميسلون 23.
خريطة الموقع: https://maps.app.goo.gl/kXssL8ppj1v6SK458?g_st=com.google.maps.preview.copy


إنا لله وإنا إليه راجعون





                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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                                غ5
                            
                    
                    

                        
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