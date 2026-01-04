اعلان تفاصيل دفن وعزاء رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغب

بمزيد من الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى آل أبو الراغب وآل أبو حسان وأقرباؤهم وأنسباؤهم المرحوم بإذن الله تعالى فقيدهم الغالي
عميد آل أبو الراغب ورئيس الوزراء الأسبق دولة المهندس علي حسين أبو الراغب "أبو حسن".
زوج الفاضلة: يسرى عبدالرحمن أبو حسان. ووالد كل من: (حسن زوجته عزة الرجال، ومحمد زوجته دينا الرجال، وإيمان زوجة شريف أبو خضرا، وزينة زوجة زيد الداود، وسمر زوجة أحمد الخليل).
وشقيق كل من المرحومين: (موسى وعيسى وخليل وإبراهيم ويوسف) وسعاد وأمل وعلياء والمرحومات (إزدهار وفوزية).
مراسم الدفن والتعزية:
التشييع: سيتم تشييع جثمانه الطاهر بعد صلاة ظهر اليوم الاثنين الموافق 5 / كانون الثاني / 2026م من مسجد النبي يوشع / السلط إلى مثواه الأخير في مقبرة العائلة في مقام النبي يوشع.
العزاء: تقبل التعازي للرجال والنساء في المدينة الرياضية من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة الثامنة مساءً ولمدة ثلاثة أيام اعتباراً من اليوم.
سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته
إنا لله وإنا إليه راجعون
