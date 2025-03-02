الأمن العام ينعى الوكيل أول الصرايرة

تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، وألهم أهلها وذويها جميل الصبر وحسن العزاء.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
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