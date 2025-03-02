 
الأحد 2025-03-02 07:49 ص
 

الأمن العام ينعى الوكيل أول الصرايرة

إنا لله وإنا إليه راجعون
إنا لله وإنا إليه راجعون
الأحد، 02-03-2025 07:43 ص
الوكيل الإخباري-   نعى مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله عبد ربه المعايطة وجميع منتسبي مديرية الأمن العام، اليوم الأحد، بمزيد من الحزن والأسى، المرحومة بإذن الله الوكيل أول ناجية محمد سلمان الصرايرة.اضافة اعلان


تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، وألهم أهلها وذويها جميل الصبر وحسن العزاء.

إنا لله وإنا إليه راجعون.





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