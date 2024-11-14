التربية تنعى الطالب ابراهيم يعقوب حمد

وجاء في نص النعي المنشور عبر حسابها الرسمي على فيسبوك: "بمزيد من الحزن والأسى، يتقدم مدير التربية والتعليم السيد نهار القضاة والأسرة التربوية بأحر التعازي والمواساة لوفاة الطالب (إبراهيم يعقوب محمد حمد) من مدرسة ضاحية الياسمين الأساسية للبنين، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان."
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