 
الخميس 2024-12-19 09:33 ص
 

التربية تنعى الطالب محمود ريالات من الصف الأول

البقاء لله
البقاء لله
الخميس، 19-12-2024 07:30 ص

الوكيل الإخباري-   نعت مديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الأولى الطالب محمود ريالات من الصف الأول .

وجاء بنص النعي المنشور عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك":"بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وبمزيد من الحزن والأسى يتقدم الدكتور أسامة عايد شديفات والأسرة التربوية بأحر التعازي والمواساة بوفاة الطالب محمود ريالات  من الصف الأول الأساسي مدرسة نهاوند الأساسية  .
                       
  انا لله وإنا إليه راجعون

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