التربية تنعى الطالب محمود ريالات من الصف الأول

الوكيل الإخباري- نعت مديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الأولى الطالب محمود ريالات من الصف الأول .



وجاء بنص النعي المنشور عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك":"بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وبمزيد من الحزن والأسى يتقدم الدكتور أسامة عايد شديفات والأسرة التربوية بأحر التعازي والمواساة بوفاة الطالب محمود ريالات من الصف الأول الأساسي مدرسة نهاوند الأساسية .



انا لله وإنا إليه راجعون

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