التربية تنعى الطالب محمود ريالات من الصف الأول

وجاء بنص النعي المنشور عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك":"بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وبمزيد من الحزن والأسى يتقدم الدكتور أسامة عايد شديفات والأسرة التربوية بأحر التعازي والمواساة بوفاة الطالب محمود ريالات من الصف الأول الأساسي مدرسة نهاوند الأساسية .
انا لله وإنا إليه راجعون
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