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الجيش ينعى العميد الطويقات.. والأمن ينعى النقيب الغرايبة

البقاء لله
البقاء لله
الثلاثاء، 18-02-2025 07:20 ص

الوكيل الإخباري-  نعى رئيس هيئة الأركان المشتركة وجميع منتسبي القوات المسلحة العميد الركن المتقاعد  عمر حمدان الطويقات الذي انتقل الى رحمة الله تعالى خلال الايام الماضية .

كما نعت مديرية الامن العام النقيب سوسن عيسى عبدالله الغرايبة  ، وشاركت الشرطة المجتمعية بتشييع جثمان الفقيدة يوم أمس ونقلت احر التعازي لذويها .

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