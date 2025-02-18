الجيش ينعى العميد الطويقات.. والأمن ينعى النقيب الغرايبة

الوكيل الإخباري- نعى رئيس هيئة الأركان المشتركة وجميع منتسبي القوات المسلحة العميد الركن المتقاعد عمر حمدان الطويقات الذي انتقل الى رحمة الله تعالى خلال الايام الماضية .



كما نعت مديرية الامن العام النقيب سوسن عيسى عبدالله الغرايبة ، وشاركت الشرطة المجتمعية بتشييع جثمان الفقيدة يوم أمس ونقلت احر التعازي لذويها .

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