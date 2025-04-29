الحاجة فاطمه محمود قاسم العامري في ذمة الله

الوكيل الإخباري- (يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي) صدق الله العظيم

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بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعى عائلة أيوب المغفور لها بإذن الله الحاجة فاطمه محمود قاسم العامري ( ام محمد) .

انتقلت الى رحمة الله تعالي ظهر اليوم الثلاثاء الموافق ٢٩/٤/٢٠٢٥ سيتم الدفن غدا الاربعاء ٣٠-٤-٢٠٢٥ بعد صلاة الظهر في مسجد بلال بن رباح الكائن في منطقة وادي الحجر بمحافظة الزرقاء.

وسيشع جثمانها الطاهر الى مثواها الاخير في مقبرة الجبل الابيض "الواد" في محافظة الزرقاء .

تقبل التعازي للرجال والنساء في جمعية جمزو الكائنه بالنزهه - الزرقاء لمدة يومين ( الاربعاء والخميس )