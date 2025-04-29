الثلاثاء 2025-04-29 05:45 م
 

الحاجة فاطمه محمود قاسم العامري في ذمة الله

انا لله وانا اليه راجعون
انا لله وانا اليه راجعون
 
الثلاثاء، 29-04-2025 05:13 م

الوكيل الإخباري-   (يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي) صدق الله العظيم

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بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعى عائلة أيوب المغفور لها بإذن الله الحاجة فاطمه محمود قاسم العامري ( ام محمد) .

 

انتقلت الى رحمة الله تعالي ظهر اليوم الثلاثاء الموافق ٢٩/٤/٢٠٢٥ سيتم الدفن غدا الاربعاء ٣٠-٤-٢٠٢٥ بعد صلاة الظهر في مسجد بلال بن رباح الكائن في منطقة وادي الحجر بمحافظة الزرقاء.

 

وسيشع جثمانها الطاهر الى مثواها الاخير في مقبرة الجبل الابيض "الواد" في محافظة الزرقاء .

 

تقبل التعازي للرجال والنساء في جمعية جمزو الكائنه بالنزهه - الزرقاء لمدة يومين ( الاربعاء والخميس )

 

انا لله وانا اليه راجعون

 
gnews

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