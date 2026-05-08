الحاجة فوزية العيساوي أرملة إبراهيم أبو حجر حياصات في ذمة الله

بمزيد من الحزن والأسى تنعى عشيره الحياصات عامه وآل أبو حجر خاصه وفاة المرحومة بإذن الله
الحاجه فوزيه سعيد حسن العيساوي (أم محمد) زوجه المرحوم إبراهيم خليل أبو حجر الحياصات
ووالدة كل من الحاج محمد (أبو طارق) والمرحوم الحاج أحمد (أبو صدام) والمرحوم حمدي (أبو توفيق) ونمر (أبو مراد) ووالدة الفاضلات نجلاء (زوجه نائل العناسوه) ونجوى وثروه (زوجه رأفت قطيشات)
وشيع جثمانها من مسجد العيزريه إلى مقبرتها بعد صلاة العصر أمس الخميس الموافق (7/5/2026)
تقبل التعازي للرجال والنساء في ديوان عشيرة الحياصات اليوم الجمعه بعد الساعه 4:00 عصرا
