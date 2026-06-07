الأحد 2026-06-07 08:58 م

الحاج الدكتور نزار عبد الفتاح سلّام "أبو نادر" في ذمة الله

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البقاء لله
 
الأحد، 07-06-2026 07:16 م

الوكيل الإخباري-  آل سلّام وآل حجاج في الأردن والخارج وأقرباؤهم وأنسباؤهم وأصدقاؤهم ينعون بمزيد من الحزن والأسى المرحوم بإذن الله تعالى الحاج الدكتور نزار عبد الفتاح سلّام" أبو نادر "
زوج الفاضلة وفاء حجاج ووالد كل من الدكتور نادر وحمزة والصيدلانيه دانيه زوجة عبدالله غطاس وشقيق كل من المرحومة نبيلة والمرحومة
نهلة والمرحوم نبيل والمرحوم ياسر والمرحوم بشير والدكتور
تيسير وشقيق كل من نجوى ونادية وميسون 
والذي وافاه الأجل فجر يوم الأحد 7 حزيران 2026
عن عمر يناهز ٧٣ عاما بعد حياة حافلة بالخير والـعطاء.

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وسوف يشيع جثمانه الطاهر بعد صلاة الظهرمن مسجد ابوعيشة طريق المطار يوم الثلاثاء 9 حزيران 2026 إلى مثواه الأخير في مقبرة وادي السير السفلى.


تقبل التعازي  بعد الدفن يومي الثلاثاء والأربعاء في قاعات مسجد سيدو الكردي في منطقة أم أذينة للرجال والنساء. بعد صلاه العصر ولغايه الساعه العاشره مساء.


تغمد الله روح الفقيد بواسع رحمته وعظيم غفرانه وأسكنه فسيح جناته ونسأل الله تعالى  ان يلهم أهله حسن العزاء

 
 


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