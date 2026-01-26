الحاج فرح ياسين فلاح الصبيحي في ذمة الله

الوكيل الإخباري- (وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ).

اضافة اعلان



بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعى إليكم وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الحاج فرح ياسين فلاح الصبيحي "أبو محمد".



شقيق كلٍّ من

مدير الدفاع المدني الأسبق اللواء محمد ياسين الصبيحي،

المرحوم فرحان، والمرحوم النقيب فريح،

وشقيق كلٍّ من المربيات الفاضلات نوال وسهام.

ووالد كلٍّ من محمد، والمقدم أحمد، ومحمود، وإيهاب.



وستكون الصلاة عليه اليوم الإثنين الموافق ٢٠٢٦/١/٢٦ في مسجد مقبرة سحاب بعد صلاة الظهر، والدفن في المقبرة الإسلامية/سحاب.



وتُقبل التعازي للرجال والنساء في ديوان أبناء الشمال الكائن في منطقة طبربور لمدة ثلاثة أيام، اليوم الأول بعد صلاة الظهر لغاية الساعة العاشرة مساءً، (واليومان الثاني والثالث من الساعة الرابعة عصرًا حتى العاشرة مساءً).