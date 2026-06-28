ريما سلامة الزبن في ذمة الله

الوكيل الإخباري- بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، انتقلت إلى رحمة الله تعالى السيدة ريما سلامة الزبن، شقيقة المهندس علي سلامة الزبن، وزوجة العميد المتقاعد أمجد محمد الزبن.



وسيُشيَّع جثمانها الطاهر بعد صلاة عصر اليوم الاثنين إلى مثواها الأخير في مقبرة قرية نتل.



وتُقبل التعازي في ديوان المرحوم سلامة طحيمر الزبن لمدة ثلاثة أيام.



نسأل الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر وحسن العزاء.

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