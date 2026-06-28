الأحد 2026-06-28 10:47 م

ريما سلامة الزبن في ذمة الله

ل
البقاء لله
 
الأحد، 28-06-2026 10:36 م

الوكيل الإخباري- بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، انتقلت إلى رحمة الله تعالى السيدة ريما سلامة الزبن، شقيقة المهندس علي سلامة الزبن، وزوجة العميد المتقاعد أمجد محمد الزبن.

وسيُشيَّع جثمانها الطاهر بعد صلاة عصر اليوم الاثنين إلى مثواها الأخير في مقبرة قرية نتل.

وتُقبل التعازي في ديوان المرحوم سلامة طحيمر الزبن لمدة ثلاثة أيام.

نسأل الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر وحسن العزاء.

اضافة اعلان

 

إنا لله وإنا إليه راجعون.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

نعـي فـاضل ريما سلامة الزبن في ذمة الله

ل

أخبار الشركات نوفو نورديسك تعزز التزامها بالابتكار في مجال الرعاية الصحية عبر إطلاق ويجوفي في الأردن

ل

أخبار محلية ولي العهد للنشامى: كلنا ثقة بأنكم ستعودون أقوى في قادم البطولات

ل

أخبار محلية الملك يعزي خادم الحرمين وولي العهد السعودي بضحايا حادث سقوط مروحية تابعة لأرامكو

ل

عربي ودولي هل تعود الحرب؟.. أمريكا تقرر الرد مباشرة وإيران تربط هرمز بلبنان

ب

عربي ودولي مقتل مواطن قطري بشظايا ناجمة عن "عمليات عسكرية"

ب

أخبار محلية بدء اختبارات برنامج الدبلوم العالي لتأهيل المعلمين بجامعة الحسين

ل

أخبار محلية إطلاق برنامج دعم الريادة في الصناعة بتمويل 35 مليون يورو



 
 




الأكثر مشاهدة

 