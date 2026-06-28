ريما سلامة الزبن في ذمة الله

وسيُشيَّع جثمانها الطاهر بعد صلاة عصر اليوم الاثنين إلى مثواها الأخير في مقبرة قرية نتل.
وتُقبل التعازي في ديوان المرحوم سلامة طحيمر الزبن لمدة ثلاثة أيام.
نسأل الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر وحسن العزاء.
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