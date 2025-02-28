الحاج محمود أحمد الجزرة "أبو أحمد عوض".. في ذمة الله

ينعى آل الجزرة ببالغ الحزن وعميق الأسى فقيدهم وعزيزهم المرحوم، بإذن الله تعالى، الحاج محمود أحمد الجزرة (ابو احمد عوض).
الذي وافته المنية في عمان فجر اليوم الجمعة، وسيشيع جثمانه الطاهر بعد صلاة الظهر ، اليوم الجمعة من مسجد أبو عيشة في منطقة الدوار السابع إلى مثواه الأخير في مقبرة سحاب.
تقبل التعازي للرجال في في ديوان ال عماري، في منطقة مرج الحمام ، مباشرة بعد الدفن إلى الساعة 9 مساءً ولمدة 3 أيام والنساء في نفس الديوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
-
أخبار متعلقة
-
بديعة علي ناجي السويلمين في ذمة الله
-
الحاج محمد حسن عمر في ذمة الله
-
وفاة طبيب وطبيبة أردنيين.. والنقابة تنعاهما
-
وزير التربية ينعى الحيح
-
شفاء احمد عبدالله صبابحة في ذمة الله
-
الجيش ينعى العميد الطويقات.. والأمن ينعى النقيب الغرايبة
-
الفاضلة فاطمة خليل ابراهيم الكيلاني في ذمة الله
-
الأمن ينعى اثنين من كوادره