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الحاج محمود أحمد الجزرة "أبو أحمد عوض".. في ذمة الله

البقاء لله
البقاء لله
الجمعة، 28-02-2025 10:52 ص

الوكيل الإخباري-   “يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي”

ينعى آل الجزرة ببالغ الحزن وعميق الأسى فقيدهم وعزيزهم المرحوم، بإذن الله تعالى، الحاج محمود أحمد الجزرة (ابو احمد عوض).

‎ الذي وافته المنية في عمان فجر اليوم الجمعة، وسيشيع جثمانه الطاهر بعد صلاة الظهر ، اليوم الجمعة من مسجد أبو عيشة في منطقة الدوار السابع إلى مثواه الأخير في مقبرة سحاب.

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‎تقبل التعازي للرجال في في ديوان ال عماري، في منطقة مرج الحمام ، مباشرة بعد الدفن إلى الساعة 9 مساءً ولمدة 3 أيام والنساء في نفس الديوان.

‎إنا لله وإنا إليه راجعون.

 
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