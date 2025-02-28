الحاج محمود أحمد الجزرة "أبو أحمد عوض".. في ذمة الله

الوكيل الإخباري- “يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي”



ينعى آل الجزرة ببالغ الحزن وعميق الأسى فقيدهم وعزيزهم المرحوم، بإذن الله تعالى، الحاج محمود أحمد الجزرة (ابو احمد عوض).



‎ الذي وافته المنية في عمان فجر اليوم الجمعة، وسيشيع جثمانه الطاهر بعد صلاة الظهر ، اليوم الجمعة من مسجد أبو عيشة في منطقة الدوار السابع إلى مثواه الأخير في مقبرة سحاب.

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