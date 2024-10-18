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الزميل خلدون العوا في ذمة الله

الزميل خلدون العوا
الزميل خلدون العوا
الجمعة، 18-10-2024 02:53 م
الوكيل الإخباري- انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الجمعة، الزميل خلدون العوا الذي يعمل في قسم هندسة الصوت بمجموعة الراية الإعلامية، بعد صراع مع المرض.اضافة اعلان


بدورها تتقدم مجموعة الوكيل للإعلام من ذويه وعائلته بأصدق مشاعر العزاء والمواساة، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يرحمه ويغفر له، ويلهم أهله الصبر والسلوان.
 
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