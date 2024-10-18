الزميل خلدون العوا في ذمة الله

بدورها تتقدم مجموعة الوكيل للإعلام من ذويه وعائلته بأصدق مشاعر العزاء والمواساة، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يرحمه ويغفر له، ويلهم أهله الصبر والسلوان.
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