الشيخ سعد سامي شمس الدين جرندوقة في ذمة الله

04:46 م

الوكيل الإخباري- انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ سعد سامي شمس الدين جرندوقة (غرندوق)، اضافة اعلان



زوج الفاضلة آمنة الداغستاني، ووالد كل من: جمانة، عبد الحميد، زيد، سارة عن عمر ناهز الـ73 عامًا.



وشيَّع جثمانه الطاهر يوم الأحد 22/2/2026 بعد صلاة العصر من مسجد الشركس خورما الكبير - بيادر وادي السير - شارع حسني صوبر (الشارع الرئيسي) إلى مقبرة العائلة في مقبرة أم الحيران.



تُقبل التعازي للرجال والنساء لمدة 3 أيام من يوم الدفن من الساعة 7:30 إلى 11 مساءً في قاعة أم سند ماضي موسينات تيف - الجمعية الخيرية الشركسية - المركز - الروابي - الدوار السابع - شارع إبراهيم القطان.





