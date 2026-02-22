الشيخ سعد سامي شمس الدين جرندوقة في ذمة الله

الأحد 2026-02-22 06:14 م

الوكيل الإخباري-   انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ سعد سامي شمس الدين جرندوقة (غرندوق)،اضافة اعلان

زوج الفاضلة آمنة الداغستاني، ووالد كل من: جمانة، عبد الحميد، زيد، سارة عن عمر ناهز الـ73 عامًا.

وشيَّع جثمانه الطاهر يوم الأحد 22/2/2026 بعد صلاة العصر من مسجد الشركس خورما الكبير - بيادر وادي السير - شارع حسني صوبر (الشارع الرئيسي) إلى مقبرة العائلة في مقبرة أم الحيران.

تُقبل التعازي للرجال والنساء لمدة 3 أيام من يوم الدفن من الساعة 7:30 إلى 11 مساءً في قاعة أم سند ماضي موسينات تيف - الجمعية الخيرية الشركسية - المركز - الروابي - الدوار السابع - شارع إبراهيم القطان.
 
 


