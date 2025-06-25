الأربعاء 2025-06-25 10:32 ص
 

الضريبة تنعى وفاة اثنين من موظفيها

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البقاء لله
 
الأربعاء، 25-06-2025 09:34 ص

الوكيل الإخباري- نعى الدكتور حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وجميع العاملين في الدائرة بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدرة وبمزيد الحزن والأسى وفاة كل من الزميل محمد عبد الكريم العمايرة من مديرية ضريبة دخل ومبيعات شمال عمان إثر مرض عضال، ووفاة الزميل محمد العزام من مديرية ضريبة دخل ومبيعات اربد إثر نوية قلبية.

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وتقدم الدكتور أبو علي وجميع الموظفين من أهل وذوي الزميلين العزيزين بأصدق مشاعر العزاء والمواساة سائلين الله سبحانه وتعالى ان يتغمد الفقيدين بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جنانه وان يلهمهم الصبر والسلوان.


إنا لله وإنا إليه راجعون.

 
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