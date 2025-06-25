الضريبة تنعى وفاة اثنين من موظفيها

وتقدم الدكتور أبو علي وجميع الموظفين من أهل وذوي الزميلين العزيزين بأصدق مشاعر العزاء والمواساة سائلين الله سبحانه وتعالى ان يتغمد الفقيدين بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جنانه وان يلهمهم الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
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