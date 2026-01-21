اللواء المتقاعد شريف العمري في ذمة الله

وسيوارى الثرى في مقبرة البلدة .
وتُقبَل التعازي لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من اليوم الاربعاء ، من الساعة الثالثة مساء وحتى الساعة العاشرة مساءً، في ديوان العمري - بني عبدالله / حبكا وللنساء في منزل المرحوم في حبكا قرب طريق عجلون .
-
أخبار متعلقة
-
الحاجة صبحية محمد الزغموري في ذمة الله
-
عبدالله علي المصري في ذمة الله
-
وفاة الحاجة عائشة قويدر ملكاوي " أم أنور"
-
والد العميد المتقاعد عبد الكريم حمدان أبو ليمون في ذمة الله
-
شكر على تعازٍ بوفاة شقيقة رئيس الديوان الملكي الهاشمي
-
آل جرار وآل ناصر وآل بينو ينعون وفاة منتصر أحمد جرار
-
شقيقة معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي في ذمة الله
-
شكر على تعاز