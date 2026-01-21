اللواء المتقاعد شريف العمري في ذمة الله

الوكيل الإخباري- بقلوبٍ مؤمنةٍ بقضاء اللّٰه وقدره، وببالغ الحزن والأسى، إنتقل إلى رحمة اللّٰه تعالى اللواء المتقاعد شريف احمد محمد العمري (ابو مؤمن) .

وسيُشيَّع جثمانه الطاهر الاربعاء الموافق ٢١-١-٢٠٢٦ بعد صلاة العصر من مسجد الاستقامة/ حبكا.