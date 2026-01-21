الأربعاء 2026-01-21 10:31 ص

اللواء المتقاعد شريف العمري في ذمة الله

اللواء المتقاعد شريف احمد محمد العمري (ابو مؤمن)
الوكيل الإخباري-   بقلوبٍ مؤمنةٍ بقضاء اللّٰه وقدره، وببالغ الحزن والأسى، إنتقل إلى رحمة اللّٰه تعالى اللواء المتقاعد شريف احمد محمد العمري (ابو مؤمن) .

وسيُشيَّع جثمانه الطاهر الاربعاء الموافق ٢١-١-٢٠٢٦ بعد صلاة العصر من مسجد الاستقامة/ حبكا.


وسيوارى الثرى في مقبرة البلدة .

وتُقبَل التعازي لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من اليوم الاربعاء ، من الساعة الثالثة مساء وحتى الساعة العاشرة مساءً، في ديوان العمري - بني عبدالله / حبكا وللنساء في منزل المرحوم في حبكا قرب طريق عجلون .

 
 


