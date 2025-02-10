 
الإثنين 2025-02-10 02:02 م
 

المحافظ السابق تيسير عوده الضمور في ذمة الله

المحافظ السابق تيسير عوده الضمور في ذمة الله
انا لله وانا اليه راجعون
الإثنين، 10-02-2025 01:01 م

الوكيل الإخباري-

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بسم الله الرحمن الرحيم

 

 “يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ، ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، وَادْخُلِي جَنَّتِي” صدق الله العظيم. 


انعى وفاة  المحافظ السابق/ تيسير عوده الضمور ( ابو راشد) والد كل من المحامي راشد و المحامي محمد و هاشم و شقيق كل من محمد و المهندس عبد الوهاب و احمد و اسامه و طه و رشيد.


  وستقبل التعازي في قاعة الصعوب / الثنيه يومي الاحد و الاثنين للرجال و النساء.

 

كما ستقبل التعازي يوم الثلاثاء في ديوان ابناء الكرك  الكائن في دابوق للرجال، والنساء .
إنا لله و إنا إليه راجعون

 
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