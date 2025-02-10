المحافظ السابق تيسير عوده الضمور في ذمة الله

انعى وفاة المحافظ السابق/ تيسير عوده الضمور ( ابو راشد) والد كل من المحامي راشد و المحامي محمد و هاشم و شقيق كل من محمد و المهندس عبد الوهاب و احمد و اسامه و طه و رشيد.
وستقبل التعازي في قاعة الصعوب / الثنيه يومي الاحد و الاثنين للرجال و النساء.
إنا لله و إنا إليه راجعون
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