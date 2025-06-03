الثلاثاء 2025-06-03 04:54 م
 

المستشارة الفاضلة سناء الفالح العجارمة

المستشارة الفاضلة سناء الفالح العجارمة
المستشارة الفاضلة سناء الفالح العجارمة
 
الثلاثاء، 03-06-2025 02:37 م

الوكيل الإخباري-

 

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بسم الله الرحمن الرحيم


"كُلُّ نَفْسٍۢ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۖ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَٰعُ ٱلْغُرُورِ"


صدق الله العظيم

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره،تنعى كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية مُمثّلة برئيسها النائب الكابتن زهير محمد الخشمان ببالغ الحزن والأسى،
المستشارة الفاضلة سناء الفالح العجارمة (أم عيسى)
مستشارة رئيس مجلس النواب لشؤون الكتل النيابية

التي وافتها المنية بعد مسيرةٍ مشرّفة من العمل المخلص والعطاء النبيل في خدمة الوطن والمجلس، والتي كانت مثالًا للخلق الطيب والكلمة الطيبة والموقف المسؤول.

وإذ تتقدم الكتلة بأحر مشاعر العزاء والمواساة لأسرتها الكريمة وزملائها ومحبيها، نسأل الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون

 
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