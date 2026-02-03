المهندس سامي تاج الدين عرفات في ذمة الله

ينعى آل عرفات وآل حلاوة وآل شومان
فقيدهم الغالي المرحوم باذن الله تعالى
المهندس سامي تاج الدين عرفات
والد المرحوم دانيال وشقيق كل من الدكتور نورالدين عرفات وخلوصي وسوزان زوجة عبدالحميد شومان
الذي انتقل الى رحمة الله تعالى فجر يوم الاثنين 14 شعبان 1447 هجري الموافق 2 شباط 2026 ميلادي
في سويسرا بعد حياة حافلة بالعطاء والوفاء
سيوارى جثمانه الطاهر في مدينة جنيف بعد الصلاة عليه
تغمده الله سبحانه وتعالى بواسع رحمته واسكنه فسيح جنانه
سيعلن عن موعد ومكان العزاء بعد عودة الاهل من الخارج
اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد ، ونقه من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس
الله ابدله دارا خيرا من داره ، واهلا خيرا من اهله ، وجيرانا خيرا من جيرانه
انا لله وانا اليه راجعون
