الثلاثاء 2026-02-03 07:01 م

المهندس سامي تاج الدين عرفات في ذمة الله

إنا لله وإنا إليه راجعون
انا لله وانا اليه راجعون
 
الثلاثاء، 03-02-2026 05:26 م

الوكيل الإخباري-    ببالغ من الحزن والاسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره

ينعى آل عرفات وآل حلاوة وآل شومان

فقيدهم الغالي المرحوم باذن الله تعالى

اضافة اعلان


المهندس سامي تاج الدين عرفات 

والد المرحوم دانيال وشقيق كل من الدكتور نورالدين عرفات وخلوصي وسوزان زوجة عبدالحميد شومان

الذي انتقل الى رحمة الله تعالى فجر يوم الاثنين 14 شعبان 1447 هجري الموافق 2 شباط 2026 ميلادي

في سويسرا بعد حياة حافلة بالعطاء والوفاء

سيوارى جثمانه الطاهر في مدينة جنيف بعد الصلاة عليه

تغمده الله سبحانه وتعالى بواسع رحمته واسكنه فسيح جنانه

سيعلن عن موعد ومكان العزاء بعد عودة الاهل من الخارج

اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد ، ونقه من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس
الله ابدله دارا خيرا من داره ، واهلا خيرا من اهله ، وجيرانا خيرا من جيرانه

انا لله وانا اليه راجعون

 
 


gnews

أحدث الأخبار

توضيح هام من نقابة "الحلي والمجوهرات" حول أسعار الذهب في الأردن

اقتصاد محلي ارتفاع أسعار الذهب في الأردن

حادث صهريج غاز على طريق تتن وإغلاق السير بالاتجاهين

أخبار محلية حادث صهريج غاز على طريق تتن وإغلاق السير بالاتجاهين

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ينعى رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات

أخبار محلية "الوطني لحقوق الإنسان" ينعى أحمد عبيدات

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية ورشة حول التقنيات الرقمية في تعزيز التعليم

الملك يفتتح مجمع طب وجراحة الفم والأسنان العسكري

أخبار محلية الملك يفتتح مجمع طب وجراحة الفم والأسنان العسكري

إنا لله وإنا إليه راجعون

نعـي فـاضل المهندس سامي تاج الدين عرفات في ذمة الله

جيلي EX2مصمّمة لعصر جديد من التنقّل الحضري

أخبار الشركات جيلي EX2 مصمّمة لعصر جديد من التنقّل الحضري

برهم صالح يشيد بدعم الأردن للاجئين

أخبار محلية برهم صالح يشيد بدعم الأردن للاجئين



 






الأكثر مشاهدة