المهندس سامي تاج الدين عرفات في ذمة الله

الوكيل الإخباري- ببالغ من الحزن والاسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره



ينعى آل عرفات وآل حلاوة وآل شومان



فقيدهم الغالي المرحوم باذن الله تعالى

اضافة اعلان