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الموت يغيب الباحث والمؤرخ العراقي فاضل الربيعي

الباحث والمؤرخ العراقي فاضل الربيعي
الباحث والمؤرخ العراقي فاضل الربيعي
 
الأحد، 30-03-2025 06:50 م

الوكيل الإخباري- أعلنت ابنة الباحث والمؤرخ العراقي فاضل الربيعي عن وفاته، حيث نعت والدها قائلة: “انتقل إلى رحمة الله والدي الأستاذ المفكر والمؤرخ فاضل الربيعي. ننشر لاحقًا تفاصيل العزاء والدفن في النجف الأشرف في العراق.”

ويُعد الربيعي أحد أبرز الباحثين العرب في التاريخ والميثولوجيا، حيث تميز بأطروحاته الجريئة التي أعادت قراءة الروايات التاريخية التقليدية، خصوصًا فيما يتعلق بتاريخ العرب.

وكالات

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