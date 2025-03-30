الموت يغيب الباحث والمؤرخ العراقي فاضل الربيعي

ويُعد الربيعي أحد أبرز الباحثين العرب في التاريخ والميثولوجيا، حيث تميز بأطروحاته الجريئة التي أعادت قراءة الروايات التاريخية التقليدية، خصوصًا فيما يتعلق بتاريخ العرب.
وكالات
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