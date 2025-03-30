الموت يغيب الباحث والمؤرخ العراقي فاضل الربيعي

الوكيل الإخباري- أعلنت ابنة الباحث والمؤرخ العراقي فاضل الربيعي عن وفاته، حيث نعت والدها قائلة: “انتقل إلى رحمة الله والدي الأستاذ المفكر والمؤرخ فاضل الربيعي. ننشر لاحقًا تفاصيل العزاء والدفن في النجف الأشرف في العراق.”



ويُعد الربيعي أحد أبرز الباحثين العرب في التاريخ والميثولوجيا، حيث تميز بأطروحاته الجريئة التي أعادت قراءة الروايات التاريخية التقليدية، خصوصًا فيما يتعلق بتاريخ العرب.



وكالات

اضافة اعلان