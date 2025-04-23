بسام إبراهيم إسماعيل عبيد في ذمة الله

الوكيل الإخباري- (كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلا مَتَاعُ الْغُرُورِ )

انتقل الي رحمة الله تعالى المغفور له بإذن الله

بسام إبراهيم إسماعيل عبيد ( أبو إبراهيم )

اللهم اغفر له وارحمه واعفو عنه وأكرم نزله ..

اضافة اعلان



سيكون الدفن في مقبرة سحاب بعد صلاة الظهر في مسجد القويسمة الكبير وبيت العزاء للرجال في جمعية القويسمة بالقرب من مدرسة يافا للبنات وبيت العزاء للنساء في منزل المرحوم أبو بسام في القويسمة.