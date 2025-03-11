 
الثلاثاء 2025-03-11 12:18 م
 

جامعة البلقاء التطبيقية تنعى أبو رمان

أحمد موسى أبو رمان رحمه الله
أحمد موسى أبو رمان رحمه الله
 
الثلاثاء، 11-03-2025 10:25 ص
الوكيل الإخباري-   تنعى جامعة البلقاء التطبيقية، ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني، وعميد كلية الأميرة رحمة الجامعية الأستاذ الدكتور منذر بشارة السويلميين، وأسرة الجامعة، الزميل أحمد موسى أبو رمان من شعبة الأمن، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى.اضافة اعلان


وقد نشرت الجامعة عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك منشورًا تنعي فيه الفقيد، مشيرة إلى أنه كان مثالًا للإخلاص والتفاني في عمله، وتاركاً بصمة طيبة في نفوس زملائه وكل من عرفه. مؤكدة أن فقدانه يعني فقدان الجامعة لأحد أبنائها المخلصين، لكن ذكراه ستظل خالدة في القلوب.

سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وزملاءه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

المحكمة الدستورية

أخبار محلية المحكمة الدستورية تصدر التقرير السنوي لعام 2024

ف

اقتصاد محلي ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن

ن

أخبار محلية كم وصلت أسعار الدجاج في الأردن؟

قغف

أخبار الشركات جامعة العلوم التطبيقية الخاصة تطلق النسخة الرابعة من مسابقة إعلامي التطبيقية تحت شعار الإعلام والراهن

ن

فن ومشاهير مسلسل 'سيد الناس' يواصل تصدر الترند بعد مشهد الجباس القوي في الحلقة 11

العلم السعودي

عربي ودولي السعودية تدين قطع الكهرباء عن قطاع غزة

ن

أخبار محلية التربية تتوعد هؤلاء بأشد العقوبات

5ف

طب وصحة أسرار الإفطار المثالي في رمضان: لماذا يبدأ الإفطار بالتمر والماء؟



 
 









    





            





    


    
    

        

            

                
                    الأكثر مشاهدة