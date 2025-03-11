جامعة البلقاء التطبيقية تنعى أبو رمان

وقد نشرت الجامعة عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك منشورًا تنعي فيه الفقيد، مشيرة إلى أنه كان مثالًا للإخلاص والتفاني في عمله، وتاركاً بصمة طيبة في نفوس زملائه وكل من عرفه. مؤكدة أن فقدانه يعني فقدان الجامعة لأحد أبنائها المخلصين، لكن ذكراه ستظل خالدة في القلوب.
سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وزملاءه الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
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