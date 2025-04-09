رجل الأعمال الأردني علي الجمل في ذمة الله

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الوكيل الإخباري- انتقل إلى رحمة الله تعالى رجل الأعمال الصناعي المهندس علي حسن الجمل، وذلك في العاصمة الأردنية عمّان. اضافة اعلان





وقد أعلنت عائلة الجمل في الأردن وفلسطين عن إقامة صلاة الجنازة عليه ظهر يوم الأربعاء 9 إبريل 2025، في مسجد الكالوتي – الرابية، ليوارى جثمانه الطاهر الثرى في مقبرة الرصيفة – المقبرة الإسلامية.



ويُقام العزاء لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من يوم الأربعاء في منزل الفقيد الكائن في منطقة البنيات، خلف جامعة البتراء .



إنا لله وإنا إليه راجعون

