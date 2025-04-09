رجل الأعمال الأردني علي الجمل في ذمة الله

وقد أعلنت عائلة الجمل في الأردن وفلسطين عن إقامة صلاة الجنازة عليه ظهر يوم الأربعاء 9 إبريل 2025، في مسجد الكالوتي – الرابية، ليوارى جثمانه الطاهر الثرى في مقبرة الرصيفة – المقبرة الإسلامية.
ويُقام العزاء لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من يوم الأربعاء في منزل الفقيد الكائن في منطقة البنيات، خلف جامعة البتراء .
إنا لله وإنا إليه راجعون
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