 
الثلاثاء 2025-02-18 09:28 م
 

شفاء احمد عبدالله صبابحة في ذمة الله

البقاء لله
البقاء لله
الثلاثاء، 18-02-2025 09:20 م

الوكيل الإخباري-   قال الله تعالى :“ وبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ “

انتقلت إلى رحمة الله تعالى وغفرانه السيدة شفاء احمد عبدالله صبابحة  بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر يناهز 53 عاما  في محافظة اربد

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اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناتك والهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

انا لله وانا اليه راجعون

 
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