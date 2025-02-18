شفاء احمد عبدالله صبابحة في ذمة الله

الوكيل الإخباري- قال الله تعالى :“ وبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ “



انتقلت إلى رحمة الله تعالى وغفرانه السيدة شفاء احمد عبدالله صبابحة بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر يناهز 53 عاما في محافظة اربد

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