شفاء احمد عبدالله صبابحة في ذمة الله

انتقلت إلى رحمة الله تعالى وغفرانه السيدة شفاء احمد عبدالله صبابحة بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر يناهز 53 عاما في محافظة اربد
اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناتك والهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
انا لله وانا اليه راجعون
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