شقيقة مدير المخابرات في ذمة الله

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الوكيل الإخباري- انتقلت الى رحمة الله تعالى شقيقة عطوفة مدير المخابرات العامة اللواء احمد حسني ووالدة المقدم المتقاعد عادل بارطو. اضافة اعلان





وسيشيع جثمانها الطاهر الاثنين الموافق 4 / 8 من مسجد عبدالله بن سلام / ابوالسوس الى مقبرة وادي الشتاء.



تقبل التعازي للرجال والنساء في ديوان عشيرة البقاعين لمدة ثلاثة أيام من الساعة الخامسة مساءً حتى العاشرة مساءً



إنا لله وإنا اليه راجعون