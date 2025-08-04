الإثنين 2025-08-04 02:50 م
 

شقيقة مدير المخابرات في ذمة الله

إنا لله وإنا إليه راجعون
انا لله وانا اليه راجعون
 
الإثنين، 04-08-2025 12:04 م
الوكيل الإخباري-   انتقلت الى رحمة الله تعالى شقيقة عطوفة مدير المخابرات العامة اللواء احمد حسني ووالدة المقدم المتقاعد عادل بارطو.اضافة اعلان


وسيشيع جثمانها الطاهر الاثنين الموافق 4 / 8 من مسجد عبدالله بن سلام / ابوالسوس الى مقبرة وادي الشتاء.

تقبل التعازي للرجال والنساء في ديوان عشيرة البقاعين لمدة ثلاثة أيام من الساعة الخامسة مساءً حتى العاشرة مساءً

إنا لله وإنا اليه راجعون
 
 
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