شقيقة مدير المخابرات في ذمة الله

وسيشيع جثمانها الطاهر الاثنين الموافق 4 / 8 من مسجد عبدالله بن سلام / ابوالسوس الى مقبرة وادي الشتاء.
تقبل التعازي للرجال والنساء في ديوان عشيرة البقاعين لمدة ثلاثة أيام من الساعة الخامسة مساءً حتى العاشرة مساءً
إنا لله وإنا اليه راجعون
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