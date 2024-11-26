 
الثلاثاء 2024-11-26 11:42 ص
 

شقيق وزير الزراعة خالد الحنيفات في ذمة الله

نعيم موسى حنيفات رحمه الله
نعيم موسى حنيفات رحمه الله
الثلاثاء، 26-11-2024 10:55 ص
الوكيل الإخباري-   انتقل إلى رحمة الله تعالى شقيق وزير الزراعة خالد حنيفات ، المرحوم بإذن الله نعيم موسى حنيفات بعد صراع طويل مع مرض عضال .اضافة اعلان


وتتقدم أسرة مجموعة الوكيل للإعلام، من الوزير حنيفات بأحر مشاعر التعزية والمواساة بوفاة شقيقه نعيم ، داعين  الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله و ذويه جميل الصبر والسلوان.

وسيشيع جثمانه الطاهر بعد صلاة عصر اليوم الثلاثاء من مسجد ارويم الكبير بمدينة الطفيلة إلى مثواه الأخير في مقبرة ارويم

تقبل العزاء للأيام الثلاثة اعتبارا من اليوم في محافظة الطفيلة جمعية الرويم ويوم السبت في العاصمة عمان المدينة الرياضية من الساعة ٣ وحتى السادسة مساءً .

 
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