 
الإثنين 2024-10-28 12:10 م
 

شكر على تعاز بوفاة الحاج سعود النصيرات

الحاج سعود النصيرات
الحاج سعود النصيرات
الإثنين، 28-10-2024 11:43 ص

{وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ ۝ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ).

اضافة اعلان


الوكيل الإخباري- تتقدم عشائر النصيرات في الأردن بجزيل الشكر والامتنان والتقدير لحضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير الحسين ابن عبدالله المعظم بانتداب معالي رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي بالحضور إلى بيت العزاء وتقديم واجب العزاء بوفاة المرحوم سعود عبدالكريم البخيت النصيرات ( أبو رامي ) ، وبصحبة سماحة أمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.


كما نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لأبناء الأسرة الأردنية الواحدة بكافة مواقعهم الرسمية والخاصة من أصحاب الدولة والمعالي الوزراء والأعيان والنواب والأمناء العامين والمدراء والموظفين في القطاع الحكومي والعام والخاص، وأبناء العشائر والعائلات الأردنية وضباط وأفراد الجيش العربي والأجهزة الأمنية والحكام الإداريين وموظفي وزارة الداخلية ودائرة الجمارك الأردنية الذين قدموا لنا واجب التعزية الصادقة.


نتقدم لهم بجزيل الشكر والامتنان لكل من واسانا وشاركنا حزننا ومصابنا الجلل بوفاة شيخنا وكبيرنا الحاج سعود عبدالكريم البخيت النصيرات (أبو رامي)، والد كل من العقيد جمارك رامي، المتصرف الدكتور شادي، المقدم علاء، ونسيب النائب السابق المهندس فضيل النهار المناصير، والمقدم القاضي العسكري أحمد زيدان النصيرات.


سواء بحضور مراسم الدفن، أو المشاركة في العزاء، أو بالاتصال الهاتفي أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.


نسأل الله أن يجزيكم عنا خير الجزاء، وأن يحفظكم وذويكم من كل مكروه، مما كان له أثر كبير في تخفيف وعون لنا في هذا المصاب الأليم.


شكر الله سعيكم

وإنا لله وإنا إليه راجعون

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

اقتصاد محلي مع ارتفاع الذهب.. كم بلغ سعر الليرة في الأردن؟

وزير البيئة معاوية الردايدة

أخبار محلية البيئة تعقد اجتماعا تحضيريا لوفد الشباب المشارك في مؤتمر التغير المناخي 29

الحاج سعود النصيرات

نعـي فـاضل شكر على تعاز بوفاة الحاج سعود النصيرات

جانب من تدهور الباص

خاص بالوكيل 21 إصابة بتدهور حافلة طلاب في إربد

جانب من اللقاء

أخبار محلية وزير العمل يبحث مع المنسق المقيم للأمم المتحدة أوجه التعاون المشترك

راغب علامة

فن ومشاهير موسم جديد من "The X Factor" بمشاركة راغب علامة

ا

أخبار محلية التربية: فرصة أخيرة حتى الخميس للتسجيل بتكميلية التوجيهي

العلم التركي

عربي ودولي زلزال بقوة 5 درجات يضرب تركيا



 


الأكثر مشاهدة