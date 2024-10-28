شكر على تعاز بوفاة الحاج سعود النصيرات

{وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ ۝ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ).

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الوكيل الإخباري- تتقدم عشائر النصيرات في الأردن بجزيل الشكر والامتنان والتقدير لحضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير الحسين ابن عبدالله المعظم بانتداب معالي رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي بالحضور إلى بيت العزاء وتقديم واجب العزاء بوفاة المرحوم سعود عبدالكريم البخيت النصيرات ( أبو رامي ) ، وبصحبة سماحة أمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.



كما نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لأبناء الأسرة الأردنية الواحدة بكافة مواقعهم الرسمية والخاصة من أصحاب الدولة والمعالي الوزراء والأعيان والنواب والأمناء العامين والمدراء والموظفين في القطاع الحكومي والعام والخاص، وأبناء العشائر والعائلات الأردنية وضباط وأفراد الجيش العربي والأجهزة الأمنية والحكام الإداريين وموظفي وزارة الداخلية ودائرة الجمارك الأردنية الذين قدموا لنا واجب التعزية الصادقة.



نتقدم لهم بجزيل الشكر والامتنان لكل من واسانا وشاركنا حزننا ومصابنا الجلل بوفاة شيخنا وكبيرنا الحاج سعود عبدالكريم البخيت النصيرات (أبو رامي)، والد كل من العقيد جمارك رامي، المتصرف الدكتور شادي، المقدم علاء، ونسيب النائب السابق المهندس فضيل النهار المناصير، والمقدم القاضي العسكري أحمد زيدان النصيرات.



سواء بحضور مراسم الدفن، أو المشاركة في العزاء، أو بالاتصال الهاتفي أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.



نسأل الله أن يجزيكم عنا خير الجزاء، وأن يحفظكم وذويكم من كل مكروه، مما كان له أثر كبير في تخفيف وعون لنا في هذا المصاب الأليم.



شكر الله سعيكم