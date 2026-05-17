الأحد 2026-05-17 09:31 ص

عبدالرحمن محمد صوالحة في ذمة الله بعد صراع مع المرض

الأحد، 17-05-2026 09:18 ص
الوكيل الإخباري-  انتقل إلى رحمة الله تعالى، في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأحد الموافق 17/05/2026، عبد الرحمن محمد طاهر صوالحة، بعد صراع طويل مع مرض السرطان ومضاعفات الغسيل الكلوي تاركاً خلفه سيرة من المعاناة والصبر خلال سنوات المرض.اضافة اعلان


وبحسب أقارب الفقيد، فقد عانى الفقيد لفترة طويلة مع المرض أثناء وجوده في الغربة، حيث خضع لرحلات علاجية متواصلة، وسط ظروف صحية صعبة استمرت لسنوات.

وأشاروا إلى أن الفقيد كان يخطط خلال الفترة الماضية للعودة إلى الأردن بعد انقطاع دام نحو 15 عاماً، غير أن تدهور حالته الصحية حال دون تحقيق حلمه بالعودة إلى وطنه ولقاء أهله، ليوافيه الأجل في الغربة قبل أن يعود إلى أرض الوطن.

وتقدمت عائلة الفقيد وذووه في الداخل والخارج بالتعازي والمواساة، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.

إنا لله وإنا إليه راجعون.
 
 


