عشائر السميرات تنعى معالي المهندس سمير فرحان قعوار

والد كل من زيد وجمانا زوجها باتريك كلاس وجد ريان وشقيق كل من سميرة سهام منى وكل من المرحومين فخري وسلمى وعبلة الذي انتقل إلى الأمجاد السماوية يوم الاثنين السابع من تشرين الأول عام ۲۰۲٤ عن شيخوخة صالحة متمما واجباته الدينية والدنيوية، وسيصلى على جثمانه الطاهر يوم الأربعاء الموافق التاسع من تشرين الأول ٢٠٢٤ الساعة الثانية عشرة ظهرا في كنيسة دخول السيد الى الهيكل للروم الأرثوذكس /الصويفية، ومن ثم الى مثواه الأخير في مقبرة العائلة في سحاب هذا وسيقام قداس وجناز الثالث والتاسع والأربعين عن راحة نفسه الطاهرة في كنيسة دخول السيد الى الهيكل للروم الأرثوذكس / الصويفية في تمام الساعة الواحدة . ظهر يوم الجمعة الموافق الحادي عشر من تشرين الأول ٢٠٢٤ من بعد
تقبل التعازي للرجال والنساء في منزل المرحوم الكائن في عبدون شارع عبد الرحمن ماضي رقم (۱۲) يوم الأربعاء بعد الدفن مباشرة لغاية الساعة التاسعة مساء، ويوم الخميس من الساعة الرابعة لغاية الساعة التاسعة مساء، ويوم الجمعة بعد الجناز مباشرة لغاية الساعة التاسعة مساء
لا أراكم الله مكروها بعزيز
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