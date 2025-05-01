في مشهد مؤثر .. منى الختوم تلتحق بوالدها بعد 3 أيام من رحيله

وقد عبّرت العشيرتان عن بالغ حزنهما لرحيل الفقيدة، التي كانت مثالًا في الخلق والمحبة والبر بوالديها، مشيرين إلى أن فقدها بعد والدها مباشرةً كان صدمة موجعة عمّقت جراح العائلة، وترك أثرًا بالغًا في قلوب المحبين.
تُقبل التعازي في ديوان عشيرة المعادات / منطقة الصبيحي.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
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