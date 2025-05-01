الخميس 2025-05-01 05:57 م
 

في مشهد مؤثر .. منى الختوم تلتحق بوالدها بعد 3 أيام من رحيله

انا لله وانا اليه راجعون
انا لله وانا اليه لراجعون
 
الخميس، 01-05-2025 05:21 م
الوكيل الإخباري-   بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، نعت عشيرة المعادات وعشيرة الحجاحجة (الختوم) بمزيد من الحزن والأسى، وفاة الشابة الطيبة منى فلاح مصطفى الختوم (أم عبدالله)، زوجة السيد محمد عبدالله إبراهيم النعير المعادات (أبو عبدالله)، والتي وافتها المنية بعد أيام قليلة من وفاة والدها الوجيه المرحوم أبو النمر، في مشهد إنساني مؤثر هز مشاعر كل من عرفها.اضافة اعلان


وقد عبّرت العشيرتان عن بالغ حزنهما لرحيل الفقيدة، التي كانت مثالًا في الخلق والمحبة والبر بوالديها، مشيرين إلى أن فقدها بعد والدها مباشرةً كان صدمة موجعة عمّقت جراح العائلة، وترك أثرًا بالغًا في قلوب المحبين.

 تُقبل التعازي في ديوان عشيرة المعادات / منطقة الصبيحي.

إنا لله وإنا إليه راجعون.
 
gnews

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