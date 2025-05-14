لواء عين الباشا يودّع أحد أعمدته بعد وفاة الحاج عوّاد الفاعوري " أبو رعد"

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الوكيل الإخباري- انتقل إلى رحمة الله تعالى فجر اليوم الأربعاء، الحاج عوّاد أحمد الواكد الفاعوري (أبو رعد)، والد كل من رعد ومحمد وأحمد وعلي ومعتصم وتميم ، والفاضلات رندا وفاطمة ونور . اضافة اعلان





ويعتبر الحاج "أبو رعد" أحد أقدم من سكنوا اللواء، وأحد رجالات الخير والإصلاح الذين تركوا بصمة لا تُنسى في قلوب الناس وسجلات البرّ.



وتقام صلاة الجنازة على المرحوم اليوم الأربعاء بعد صلاة الظهر في مسجد عين الباشا الكبير ، كما سيتم دفن المرحوم في مقبرة عين الباشا القديمة .



تقبل التعازي في بيت عين الباشا الكائن بالقرب من دوار السارية .



رحم الله الفقيد رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون .