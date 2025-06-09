مجموعة المناصير تنعى الحاجة ثريا أحمد خليف المناصير

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره،تنعى مجموعة المناصير ممثلة برئيس هيئة المديرين المهندس زياد المناصير وكافة موظفي المجموعة، بمزيد من الحزن والأسى، والدة المهندس ياسر المناصير – نائب رئيس هيئة المديرين لمجموعة المناصير الحاجة ثريا أحمد خليف المناصير
أرملة المرحوم سالم حسين المناصير ووالدة كل من تيسير، المهندس ياسر، عبد المعطي، وعطا
التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى فجر يوم الإثنين، سائلين الله عزّ وجلّ أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر وحسن العزاء.
إنا لله وإنا إليه راجعون
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