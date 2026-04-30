مجموعة زين تنعى الحاجة سلوى الصوفي (أم حتمل)

إنا لله وإنا إليه راجعون
الخميس، 30-04-2026 07:29 م

الوكيل الإخباري-

بسم الله الرحمن الرحيم 

" يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ . ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً . فَادْخُلِي فِي عِبَادِي . وَادْخُلِي جَنَّتِي" 

صدق الله العظيم
 
بقلوب مؤمنة بقضاء الله تعالى وقدره 

تنعى مجموعة زين

المرحومة بإذن الله تعالى الحاجة سلوى حسين الصوفي (أم حتمل)

زوجة فاروق القاضي، ووالدة الزميل حتمل القاضي

وتتقدّم أسرة زين من ذوي الفقيدة وعموم آل الصوفي وآل القاضي الكرام، بأصدق مشاعر العزاء والمواساة، ضارعين إلى الله العلي القدير أن يتغمّدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان

إنا لله وإنا إليه راجعون

 
 


