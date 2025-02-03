نقابة الأطباء تنعى 4 أطباء أردنيين (أسماء)

والأطباء الراحلون وفقا للنعي المنشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك " الدكتور محمد راغب ابو رميلة ، والدكتور سلطان حسين بديوي الطاهات والدكتور محمد رشدي خماش والدكتور يوسف وهبة ابو صبيح
كما نعت عدد من ذوي أعضاء الهيئة انتقلوا إلى رحمة الله تعالى مؤخرا
انا لله وانا اليه راجعون
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