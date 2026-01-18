والد العميد المتقاعد عبد الكريم حمدان أبو ليمون في ذمة الله

02:59 م

الوكيل الإخباري- انتقل الى رحمة الله تعالى والد العميد المتقاعد عبد الكريم حمدان أبو ليمون ، وشيع جثمانه الطاهر بعد صلاة ظهر اليوم الاحد الموافق 18 / 1 من مسجد قفقفا الكبير إلى مقبرة البلدة / جرش .





تقبل التعازي لمدة ثلاثة أيام اليوم الأول مفتوح و اليوم الثاني والثالث بعد صلاة العصر في القاعة الهاشمية / قفقفا – جرش .

