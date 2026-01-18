والد العميد المتقاعد عبد الكريم حمدان أبو ليمون في ذمة الله

تقبل التعازي لمدة ثلاثة أيام اليوم الأول مفتوح و اليوم الثاني والثالث بعد صلاة العصر في القاعة الهاشمية / قفقفا – جرش .
