الأحد 2026-01-18 03:39 م

والد العميد المتقاعد عبد الكريم حمدان أبو ليمون في ذمة الله

الأحد، 18-01-2026 02:59 م
الوكيل الإخباري-   انتقل الى رحمة الله تعالى والد العميد المتقاعد عبد الكريم حمدان أبو ليمون ، وشيع جثمانه الطاهر بعد صلاة ظهر اليوم الاحد الموافق 18 / 1 من مسجد قفقفا الكبير إلى مقبرة البلدة / جرش .اضافة اعلان


تقبل التعازي لمدة ثلاثة أيام اليوم الأول مفتوح و اليوم الثاني والثالث بعد صلاة العصر في القاعة الهاشمية / قفقفا – جرش .
 
 


