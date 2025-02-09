 
الأحد 2025-02-09 08:29 ص
 

وفاة معلم.. والتربية تنعاه

البقاء لله
البقاء لله
الأحد، 09-02-2025 08:06 ص
الوكيل الإخباري-   نعى  مدير التربية والتعليم الدكتور مزهر الرحامنة والأسرة التربوية في لواء دير علا وفاة  المعلم  الدكتور إبراهيم شوباش .اضافة اعلان


وجاء في نص النعي المنشور عبر صفحة المديرية الرسمية عبر فيسبوك :"   بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى مدير التربية والتعليم الدكتور مزهر الرحامنة، والأسرة التربوية في لواء ديرعلا، ببالغ الحزن والأسى، وفاة  المعلم  الدكتور إبراهيم شوباش  من مدرسة أبو الهول الثانوية للبنين  سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان."

انا لله وانا اليه راجعون
 
gnews

أحدث الأخبار

دفاع مدني - أرشيفية

أخبار محلية عاجل تسع إصابات بين بليغة ومتوسطة في حوادث تصادم ودهس خلال 24 ساعة

تعبيرية

وظائف بالأسماء.. أردنيون مدعوون للمقابلات الشخصية والتعيين

ا

عربي ودولي ترامب: أجريت اتصالا هاتفيا مع بوتين وبحثنا قضية أوكرانيا

البقاء لله

نعـي فـاضل وفاة معلم.. والتربية تنعاه

تعبيرية

أخبار محلية فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق بالمملكة غدا الاثنين (أسماء)

تعبيرية

عربي ودولي السعودية ترفض تصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين

تعبيرية

الطقس فرص لهطول الأمطار.. تطورات حالة الطقس في الأردن

تعبيرية

أخبار محلية الأردن.. أرقام مركبات "ثلاثية ورباعية وخماسية" بالمزاد العلني



 




الأكثر مشاهدة