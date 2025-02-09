وفاة معلم.. والتربية تنعاه

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الوكيل الإخباري- نعى مدير التربية والتعليم الدكتور مزهر الرحامنة والأسرة التربوية في لواء دير علا وفاة المعلم الدكتور إبراهيم شوباش . اضافة اعلان





وجاء في نص النعي المنشور عبر صفحة المديرية الرسمية عبر فيسبوك :" بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى مدير التربية والتعليم الدكتور مزهر الرحامنة، والأسرة التربوية في لواء ديرعلا، ببالغ الحزن والأسى، وفاة المعلم الدكتور إبراهيم شوباش من مدرسة أبو الهول الثانوية للبنين سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان."



انا لله وانا اليه راجعون