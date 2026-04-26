وفاة وزير التربية والتعليم الأسبق خالد العمري

ومن المقرر أن يُشيَّع جثمانه الطاهر بعد صلاة العصر من يوم غدٍ الاثنين الموافق 27/4/2026، من مسجد ديريوسف الكبير إلى مثواه الأخير.
تُقبل التعازي للرجال من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة العاشرة مساءً في مضافة آل العمري – الرزاقين، دير يوسف في محافظة إربد، ولمدة ثلاثة أيام، فيما تُقبل التعازي للنساء في منزل المرحوم الكائن في إربد – الحي الشرقي، في التوقيت ذاته ولمدة ثلاثة أيام.
نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
أخبار متعلقة
الاتحاد الاردني للاعلام الرياضي ينعى الزميل نادر ابو حية
صلاح الدين ديرانية في ذمة الله
الزميل المصور في موقع الوكيل الاخباري نادر أبو حية في ذمة الله
وفاة أردني في الإمارات تشعل موجة حزن على مواقع التواصل
شكر على تعاز بوفاة الحاجة أمينة البكار
حزن في عين الباشا بعد وفاة الأستاذ الفاضل أحمد شفيق
الشاب مجدي العلاونة في ذمة الله
الذكرى السنوية الخامسة لوفاة الشيخ فهد حمد بن جازي