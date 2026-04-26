وفاة وزير التربية والتعليم الأسبق خالد العمري

الوكيل الإخباري- انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم الأحد، معالي الأستاذ الدكتور خالد العمري، وزير التربية والتعليم الأسبق.





ومن المقرر أن يُشيَّع جثمانه الطاهر بعد صلاة العصر من يوم غدٍ الاثنين الموافق 27/4/2026، من مسجد ديريوسف الكبير إلى مثواه الأخير.



تُقبل التعازي للرجال من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة العاشرة مساءً في مضافة آل العمري – الرزاقين، دير يوسف في محافظة إربد، ولمدة ثلاثة أيام، فيما تُقبل التعازي للنساء في منزل المرحوم الكائن في إربد – الحي الشرقي، في التوقيت ذاته ولمدة ثلاثة أيام.



نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



إنا لله وإنا إليه راجعون.







