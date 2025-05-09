أسعار الذهب اليوم الجمعة في الأردن

الوكيل الإخباري- بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من المواطنين 67.1 دينارا لجهة البيع، مقابل 65.1 دينارا لجهة الشراء اليوم الجمعة.

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كما بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 18 نحو 59.6 دينار، فيما حُدد سعر الشراء بـ55.6 دينار.