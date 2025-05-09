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أسعار الذهب اليوم الجمعة في الأردن

الذهب
الذهب
 
الجمعة، 09-05-2025 02:29 م

الوكيل الإخباري-   بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من المواطنين 67.1 دينارا لجهة البيع، مقابل 65.1 دينارا لجهة الشراء اليوم الجمعة.

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كما بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 18 نحو 59.6 دينار، فيما حُدد سعر الشراء بـ55.6 دينار.

 
gnews

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