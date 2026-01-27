أسعار الذهب تحطم أرقام تاريخية لأول مرة في الأردن

وبلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 قيراطًا – الأكثر طلبًا في السوق الأردني – 103.2 دينارًا، مقابل 98.8 دينارًا للشراء.
وتالياً التسعيرة:
-
أخبار متعلقة
-
تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم
-
8.4 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان
-
"جوباك": بدء العمل بخدمة "كليك" الدولية عبر الحوالات الواردة فقط
-
أسعار الذهب تحلق محلياً من جديد بارتفاع صاروخي
-
10 أطنان ذهب مدموغ في الأردن
-
8.8 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان
-
الصناعة والتجارة: ارتفاع تسجيل المؤسسات الفردية والأسماء التجارية في 2025
-
تعرف على أسعار الذهب في الأردن الأحد