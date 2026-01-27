الثلاثاء 2026-01-27 10:26 ص

أسعار الذهب تحطم أرقام تاريخية لأول مرة في الأردن

أسعار الذهب تحطم أرقام تاريخية لأول مرة في الأردن
أسعار الذهب تحطم أرقام تاريخية لأول مرة في الأردن
 
الثلاثاء، 27-01-2026 10:06 ص
الوكيل الإخباري-  سجّلت أسعار الذهب في السوق الأردني مستويات غير مسبوقة، محطّمةً أرقامًا تاريخية لأول مرة، وذلك بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وبلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 قيراطًا – الأكثر طلبًا في السوق الأردني – 103.2 دينارًا، مقابل 98.8 دينارًا للشراء.

وتالياً التسعيرة: 


Image1_12026271061607857540.jpg
 
 


