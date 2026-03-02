الإثنين 2026-03-02 11:32 ص

أسعار الذهب تحلق محلياً بارتفاع ناري الإثنين

ذهب
ذهب
 
الإثنين، 02-03-2026 10:57 ص

الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار الذهب محليا، اليوم الاثنين ، 3.4 قرشا للغرام، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

اضافة اعلان

 

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية، 110.10 دنانير لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 105.10 دينار للشراء، وفقا للنقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.


وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محالّ الصاغة 125.60 و97.70 و76.20 دينارا على الترتيب.

 


Image1_32026210578583819317.jpg

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الاحتلال الإسرائيلي يدرس اجتياح لبنان برياً

عربي ودولي الاحتلال الإسرائيلي يدرس اجتياح لبنان برياً

إغلاق مصفاة تابعة لشركة أرامكو السعودية بعد تعرضها لهجوم

عربي ودولي إغلاق مصفاة تابعة لشركة أرامكو السعودية بعد تعرضها لهجوم

تهديد مباشر من الاستخبارات الإيرانية لترامب وعائلته

عربي ودولي تهديد مباشر من الاستخبارات الإيرانية لترامب وعائلته

أطعمة يومية تسرع تآكل مينا الأسنان

طب وصحة أطعمة يومية تسرع تآكل مينا الأسنان

سقوط طائرات حربية أمريكية في الكويت ووزارة الدفاع الكويتية توضح

عربي ودولي سقوط طائرات حربية أمريكية في الكويت ووزارة الدفاع الكويتية توضح

ذهب

اقتصاد محلي أسعار الذهب تحلق محلياً بارتفاع ناري الإثنين

تحطم مقاتلة أميركية في سماء الكويت ونجاة الطيارين

عربي ودولي تحطم مقاتلة أميركية في سماء الكويت ونجاة الطيارين

شركتا تأمين بحري تعلنان وقف تغطية مخاطر الحروب بسبب الصراع في إيران والخليج

عربي ودولي شركتا تأمين بحري تعلنان وقف تغطية مخاطر الحروب بسبب الصراع في إيران والخليج



 




الأكثر مشاهدة