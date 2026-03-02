أسعار الذهب تحلق محلياً بارتفاع ناري الإثنين

وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محالّ الصاغة 125.60 و97.70 و76.20 دينارا على الترتيب.
-
أخبار متعلقة
-
الفوترة الوطنية تتضاعف خمسة أضعاف وترفع الإيرادات المحلية
-
بورصة عمّان: نتأثر بالأحداث الجيوسياسية كباقي البورصات
-
تعرف على اسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم
-
بيان صادر عن جمعية البنوك في الأردن
-
ارتفاع مدوٍ على أسعار الذهب في الأردن
-
"ستاندرد آند بورز" تثبت التصنيف الائتماني للأردن عند BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة
-
تعرف على أسعار الذهب في الاردن الجمعة
-
انخفاض على أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن