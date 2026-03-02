أسعار الذهب تحلق محلياً بارتفاع ناري الإثنين

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب محليا، اليوم الاثنين ، 3.4 قرشا للغرام، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

اضافة اعلان

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية، 110.10 دنانير لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 105.10 دينار للشراء، وفقا للنقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.



وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محالّ الصاغة 125.60 و97.70 و76.20 دينارا على الترتيب.